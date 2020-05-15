شطة: لقب نادي القرن قتل بحثا و تم تحديده بناءا علي معايير عادلة

أكد عبدالمنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي، أن المعايير التي إتبعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حددت لقب نادي القرن كانت عادلة .

وقال عبدالمنعم شطة في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم مساء اليوم الخميس : "موضوع نادي القرن قتل

بحثا، اللي ليه حق في حاجه يعملها، الاتحاد الإفريقي رد علي تلك القضية، بأنه بناءا علي لوائحة ، ومعايره وجمع النقاط يتم تحديد صاحب لقب نادي القرن".

وأضاف : " الاتحاد الإفريقي لديه لائحة، والاتحاد الدولي ،

و علي الزمالك أن يتوجه إلي المحكمة الدولية إذا كان لديه حق في لقب نادي القرن".

وأتم:" لقب نادي القرن يتحدد من خلال النقاط وليس عدد البطولات، والمنافسة كانت بين الأهلي والزمالك في هذا المر أثناء تحديد اللقب ، بفارق حوالي نقطتين أو ثلاثة، والمعاير التي حددت صاحب اللقب كانت عادلة، وتم وضعها من 6 سنوات وأجريت عليها تعديلات بعد ذلك".