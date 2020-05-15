الزمالك يعقد لجنة لإسترداد لقب نادي القرن

كشف الإعلامي سيف زاهر ، في برنامجه ملعب أون تايم مساء اليوم الخميس أن نادي الزمالك شكل لجنة من أعضاء مجلس إدارته لاسترداد لقب نادي القرن.
كما أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "عقدنا أمس اجتماع مجلس إدارة، برئاسة أحمد جلال وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي وأحمد جلال إبراهيم، وسنقوم ببحث شامل لجمع أراء الخبراء المصريين والأجانب، وسنرجع أيضا للاتحاد الإفريقي، بشأن لقب نادي القرن"
وأضاف : " وبعد جمع البيانات والتأكد من أحقية نادي الزمالك بهذا اللقب، سنرفع قضية ونقدمها للمحاكم الدولية، لاسترداده".
يذكر أن النادي الأهلي المصري هو صاحب لقب نادي القرن حتي الأن ، بناءا علي معاير من الاتحاد الدولي لكرة القدمن والاتحاد الإفريقي.
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