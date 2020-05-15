سر إقالة مدير الكرة بالإسماعيلي

كشفت بوابة " الوفد " السبب وراء إقالة صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي .
وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إن قرارإقالة صبري المنياوي جاء بسبب إعتراضة على تخفيض راتبة لـ30 في المئة .
وأضاف المصدر قائلًا أن السبب الثاني يرجع بسبب فشل مسؤولي مجلس الإدارةفي النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في تجديد عقد باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي .
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولي النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة لإختيار مدير كرة جديد خلفًا للمنياوي الذي إقيل دون الإعلان عن الإسباب .
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