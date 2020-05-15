سر إقالة مدير الكرة بالإسماعيلي

كشفت بوابة " الوفد " السبب وراء إقالة صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي . وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إن قرار إقالة صبري المنياوي جاء بسبب إعتراضة على تخفيض راتبة لـ30 في المئة . إقالة صبري المنياوي جاء بسبب إعتراضة على تخفيض راتبة لـ30 في المئة . Advertisements وأضاف المصدر قائلًا أن السبب الثاني يرجع بسبب فشل مسؤولي مجلس الإدارة في النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في تجديد عقد باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي . في النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان في تجديد عقد باهر المحمدي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي . ومن المقرر أن يجتمع مسؤولي النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة لإختيار مدير كرة جديد خلفًا للمنياوي الذي إقيل دون الإعلان عن الإسباب .

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