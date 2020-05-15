رياضة | تعقيد وضع صالح جمعة.. والأحمر يحسم موقفه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعقيد وضع صالح جمعة.. والأحمر يحسم موقفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لحسم موقف لاعبه صالح جمعة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر المدير الفني السويسري للفريق.

وطالب فايلر رحيل اللاعب بنهاية الموسم بعد خروجه من حساباته تمامًا خلال الفترة الماضية ولم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الحالي أو حتي دخول قائمة المباريات.

Advertisements

وترددت أنباء صحفية أن النادي الأهلي كلف وكلاء لاعبين بتسويق اللاعب خلال الفترة القادمة خارجيًا، ليرحل عن صفوف الفريق ولذلك يبحث الوكلاء عن عرض مناسب.

وكشفت تقارير صحفية أنه قام بعض وكلاء اللاعبين بإبلاغ مسؤولي الأهلي صعوبة بيع صالح جمعة بمبلغ مالي مرتفع لانخفاض قيمته التسويقية، في ظل عدم مشاركته في المباريات منذ فترة طويلة، إلى جانب تصدير بعض المشكلات المتعلقة باللاعب، خاصة تلك المرتبطة بعدم انتظامه في التدريبات.