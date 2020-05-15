رياضة | تركي آل الشيخ يفتش عن المواهب في أمريكا الجنوبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يفتش عن المواهب في أمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على سعيه التعاقد مع العديد من الصفقات الكروية من أمريكا الجنوبية في حال عودة النشاط الرياضي فى العالم مرة أخرى.

وكتب تركي أل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"هناك لاعبين في امريكا الجنوبية عيني عليهم ... معجزات في كرة القدم ... لو فتحت الضروف ... وجهت اخي محمد العاصي ببدء التفاوض معهم ... كرة القدم استثمار ناجح اذا عرفت تختار صح????".