رياضة | كارتيرون يكسر صمته ويرد على رحيله عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكسر صمته ويرد على رحيله عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة الأخبار المتداولة خلال الأسابيع الأخيرة بخصوص انتقاله الى تونس لتدريب فريق الترجي الرياضي.

وقال كارتيرون في تصريحات صحفية بأنه لم يتلقى أي عروض من مجلس إدارة نادي الترجي التونسي لتدريبه خلال الموسم الجديد، وأن كل ما انتشر بخصوص هذا الأمر لا يعلم عنه شيء.

وأضاف : تلقيت عرض من أحد الفرق اليابانية ولكني رفضته احتراماً لتعاقدي مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى حرصه على استكمال مشواره مع الفريق حتى أخر لحظة.

Advertisements

في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.