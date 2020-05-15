رياضة | آخرها السخرية من فايلر.. صالح جمعة صداع مزمن في رأس الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخرها السخرية من فايلر.. صالح جمعة صداع مزمن في رأس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة جديدة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام يسخر فيها من رينيه فايلر مدرب الفريق.

واستعان اللاعب بمشهد من مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، حيث نشر صورة كوميكس له مع فايلر يقوم خلالها المدرب بإنزال اللاعب من سيارة الأهلى على طريقة الممثل أحمد زاهر مع ابنة أخيه الطفلة مريم ابنة فى مسلسل البرنس، حيث ألقى أحمد زاهر بالطفلة فى الشارع، وأراد اللاعب التأكيد على أن فايلر ألقاه في الشارع كما فعل أحمد.

فايلر أبدى عدم رغبته في استمرار اللاعب، مرجعا ذلك لعدم التزامه وأنه لا يتناسب معه، وهو ما أزعج اللاعب كثيرا نظرا لأن ذلك يقربه من الرحيل عن القلعة الحمراء.

عُرف صالح جمعة بالموهبة التي حكم عليها صاحبها بالفشل بسبب أفعاله، دائم إثارة الأزمات وتوقيع الغرامات أصبحت عادة عنده.

قبل تواجد فايلر كان قد قطع وعدا على نفسه مع الجماهير بالعمل الجاد وترك كل ما يؤثر على مستواه من السهر والتغيب عن التدريبات الجماعية للفريق.

ولم يكن فايلر هو أول مدرب تنشب بينه وبين صالح أزمة، حيث في تولي حسام البدري مهمة تدريب الأهلي في 2018 اشتبك معه صالح جمعة قبل مباراة النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بسبب تدخله القوي على زميله حسام عاشور وإصابته.

علاوة على مارتن يول مدرب الأهلي السابق، الذي دخل في مشادة كلامية معه خلال تدريبات الفريق بسبب استبعاده من المباريات بشكل مستمر، لتهاجمه جماهير الأهلي بعد ذلك خلال تدريبات الفريق في ملعب مختار التتش.

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ولم يسلم منه محمد يوسف أيضا، أثناء توليه منصب مدير الكرة بشكل مؤقت، وقتها تم إرسال صورا للاعب بأحدي الملاهي الليلية، وبلغ الجهاز الفني بذلك وهدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، باتخاذ اللازم مع اللاعب، والطرد من قائمة الفريق وتوقيع غرامات مادية جديدة فى حالة عدم الالتزام خلال الفترة المقبلة.

وسبق للاعب أن أثار أيضا أكثر من أزمة داخل النادي الأهلي مع كبار النادي، امثال حسام غالي وعماد متعب.

إذ دخل في مشادة مع قائد الفريق وقتها حسام غالي بسبب توجيهه التعليمات مما جعل قائد الأهلي المعتزل يغضب ويأمره بعدم توجيه التعليمات للاعبين الذين هم أكبر منه سنا.

وتشاجر مع نجم الأهلي المعتزل القناص عماد متعب أثناء تولي عبد العزيز عبد الشافي تدريب الفريق الأحمر خلال إحدى التقسيمات، ليقرر زيزو إيقاف المران وطرد الثنائي من الملعب وتوقيع غرامة مالية عليهما.

ولم يقتصر الأمر داخل أسوار القلعة الحمراء فقط، إذ كان له العديد من الأزمات بالخارج أبرزها مشكلة الساحل الشمالي، حيث تسربت صورة لصالح جمعة في إحدى الملاهي الليلية في الساحل الشمالي بصحبة بعض الفتيات، وظهر خلالها تناول اللاعب للخمور، لتنقلب عليه جماهير الأهلي.

وظهرت أزمة الساحل الشمالي مجددًا بعدها بفترة حيث تشاجر صالح جمعة مع أحد العاملين في إحدى مقاهي الساحل الشمالي، مما أثار غضب مدربه محمد يوسف، الذي هدده بالطرد من الفريق.

وفي الآونة الأخيرة كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات اتهام لاعب النادي الاهلي صالح جمعة بدهس شاب بالجيزة وتبين أن اللاعب، كان يقود سيارة شقيقه عبدالله، لاعب الزمالك.

الغريب في الأمر أن اللاعب في تصريحاته دائما يعول على مدرب الفريق وأنه السبب وراء ابتعاده عن الملاعب رغم التزامه ولكن سرعان ما يظهر عكس ذلك.