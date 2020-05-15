رياضة | صراع سعودي على ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع سعودي على ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع في الفترة الأخيرة بين العديد من الأندية للتعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية التونسية أن هناك العديد من أندية الدوري السعودي الممتاز مثل الهلال والنصر ترغب في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن هناك أندية تركية أيضا ترغب في ضم ساسي في الصيف القادم.

ولكن أكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي الزمالك لن يوافق على رحيل فرجاني ساسي عن صفوف النادي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.