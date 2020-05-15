رياضة | بيكنباور يتحدث عن مباراة الأشباح في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيكنباور يتحدث عن مباراة الأشباح في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرانز بيكنباور أسطورة نادي بايرن ميونيخ الألماني سابقًا، أن مباريات الأشباح في البوندزليجا قد تكون فرصة غير معتادة لبعض المحترفين.



ويستأنف الدوري الألماني (بوندسليغا) فعاليات الموسم الحالي بداية من بعد غد السبت، في غياب الجماهير وذلك بعد فترة توقف لنحو شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس " ويستأنف الدوري الألماني (بوندسليغا) فعاليات الموسم الحالي بداية من بعد غد السبت، في غياب الجماهير وذلك بعد فترة توقف لنحو شهرين بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس " كورونا " المستجد.