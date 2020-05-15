رياضة | فالكاو يظهر في تدريبات جلطة سراي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فالكاو يظهر في تدريبات جلطة سراي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الكولومبي راداميل فالكاو، إلى المشاركة في تدريبات فريقه جلطة سراي التركي، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري في الثاني عشر من يونيو المقبل.

ونشر النادي الخميس على الشبكات الاجتماعية صورا للنجم الكولومبي أثناء تدريبه مع زملائه.

وهذا هو اليوم الرابع من التدريبات للنادي عقب العودة من العطلة، مع التزام اللاعبين بمسافات آمنة وإجراء جلسات تدريبية منفصلة وإتباع إجراءات وقائية لتفادي العدوى.

وأثار غياب الكولومبي في الجلسات الثلاثة الأولى القلق بين الجماهير، والتكهنات حول احتمال وجود خلافات بين اللاعب والنادي.

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وتتكهن وسائل أعلام تركية بوجود خلاف بين غلطة سراي وفالكاو، بسبب خفض الأجر نتيجة تراجع الإيرادات في ظل أزمة كورونا.

ووفقا للصحف المحلية، فإن غلطة سراي يتعين عليه خفض الميزانية بنسبة 30% وليس أمامه حل آخر غير استقطاع الرواتب، وهو ما سيكون مبلغاً كبيراً فيما يتعلق بفالكاو الذي يتقاضى خمسة ملايين يورو في الموسم، بالإضافة إلى حوافز بنحو 1.9 مليون يورو.

ويحتل فريق المدرب فاتح تريم المركز الثالث في دوري السوبر التركي، قبل ثماني جولات من نهاية المسابقة التي سيتم استئنافها الشهر المقبل.