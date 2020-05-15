رياضة | الزمالك يخطط لضم نجم دجلة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط لضم نجم دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر نادي الزمالك رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الزمالك بشدة في التعاقد مع محمد عبد العاطي لاعب وسط نادي وادي دجلة لضمه في الصيف القادم.

وتواصل أحد مسئولو القلعة البيضاء مع محمد عبد العاطي للانضمام إلى النادي بعد طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق سرعة إنهاء الصفقة.

وحاول المسئول الذي تواصل مع عبد العاطي بإقناعه بالانضمام للزمالك مقابل وضعه في الفئة الأولى من الأجور وأبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام للنادي ولكن طلب إنهاء الصفقة مع وادي دجلة أولا.