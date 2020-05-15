رياضة | آخر التطورات بشأن عودة مسابقة دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر آخر التطورات بشأن عودة مسابقة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الاسيوي لكرة القدم الماليزي أن عودة منافسات بطولتي دوري أبطال آسيا وكاس الاتحاد الأسيوي صعبة في الوقت الحالي في ظل تفشي وباء كورونا المستجد





وكان الاتحاد الآسيوي أعلن تعليق مسابقة دوري أبطال آسيا في مارس (آذار) الماضي، كما عقد عدة اجتماعات تشاورية مع الاتحادات الوطنية والأندية للخروج بتوصيات لخارطة طريق عودة المسابقة الأقوى بالقارة حيث تم اقتراح إكمال مباريات دور المجموعات، عبر التجمع لكل مجموعة.

وأوضح داتو ويندسور اليوم الخميس: "موضوع المسابقات مازال قيد البحث مع كافة الجهات ذات العلاقة والاتحاد الآسيوي يضع عدة خيارات لاستكمال المسابقات وسنأخذ بعين الاعتبار بالتأكيد تطورات الأوضاع حيث نواصل تقييم الموقف بشكل مستمر".

وحول مستقبل اجتماع الجمعية العمومية الثلاثين والذي سيشهد انتخاب خمسة أعضاء جدد بالمكتب التنفيذي الآسيوي يمثلون الاتحادات الاقليمية الخمسة بعد موافقة الجمعية في الاجتماع السابق على زيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى 30 عضواً، قال ويندسور: "يدرس الاتحاد الآسيوي عدة خيارات لعقد اجتماع الجمعية العمومية من بينها اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي لكني استطيع القول بأنه لم يتم تحديد موعد نهائي للاجتماع حتى الآن".