رياضة | الزمالك ينفي شائعات وفاة عاملة بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفي شائعات وفاة عاملة بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص وفاة إحدى العاملات بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن الشهور الأخيرة.

وأصدر نادي الزمالك بيان رسمي حول الواقعة وجاء كالتالي :

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يؤكد نادي الزمالك أن الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن السيدة الراحلة بأن النادي قد قام بالاستغناء عن خدماتها لا اساس له من الصحه وانها يرحمها الله تقدمت باستقالتها من العمل داخل النادي منذ شهر مارس الماضي لظروف خاصه.

ويؤكد نادي الزمالك أن كل ما تردد هى شائعات سخيفة هدفها كعادة المتربصين بإثارة البلبلة والأزمات داخل الزمالك دون وجه حق، خاصة أن المجلس بقيادة المستشار مرتضى منصور دائم الوقوف بجوار ابناء النادي وموظفيه.

وينعي مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور وفاة أحدى موظفات النادي السابقين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ولأهلها الصبر والسلوان.