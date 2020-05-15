انت الان تتابع اللجنة الأولمبية الدولية تتوقع تحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار لدورة طوكيو المؤجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شعار أولمبياد طوكيو 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 22 مارس 2020

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الخميس إن اللجنة تتوقع أن تتحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار عن الجانب الذي يخصها في تنظيم دورة طوكيو 2020 المؤجلة والتي ستقام الآن في 2021.

وفي مارس اذار قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية تأجيل الألعاب، التي كان من المقرر أن تنطلق في يوليو تموز هذا العام، حتى 2021 بسبب وباء كورونا.

وأبلغ باخ مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع للجنة التنفيذية ”نتوقع أن نتحمل تكاليف تصل إلى 800 مليون دولار عن الجانب الذي يخصنا في تنظيم الألعاب المؤجلة طوكيو 2020“.

وقال باخ إن 650 مليون دولار ستذهب لتنظيم الألعاب العام المقبل و150 مليون دولار لدعم الاتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية.

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ولا تتضمن الأرقام التي أعلنها باخ أي تكاليف ستتحملها اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو والحكومة اليابانية بسبب تأجيل الأولمبياد لمدة 12 شهرا.

ورفض باخ التكهن بتأجيل محتمل آخر للألعاب إذا استمرت جائحة كورونا في الانتشار العام المقبل.

وقال ”نعمل الآن مع كل الأطراف من أجل نجاح أولمبياد طوكيو في 2021 وإقامة الألعاب في بيئة آمنة لكل المشاركين.

”يتبقى أكثر من عام على افتتاح الألعاب المؤجلة ولا يجب أن نغذي التكهنات بشأن أي تطورات مستقبلية“.