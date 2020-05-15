الامارات | عصابة تقتحم منزل نجم توتنهام وتسرق مليوني جنيه إسترليني

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تقتحم منزل نجم توتنهام وتسرق مليوني جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ذي الصن» الإنجليزية، أمس، أن نجم نادي توتنهام الإنجليزي، ديلي ألي، تعرّض للضرب، بعد أن اقتحم فردان من عصابة متخصصة في السرقة، يرتديان أقنعة، منزله، أول من أمس، حيث قاما بسرقة مجوهرات وساعات فاخرة، ومقتنيات أخرى، قُدرت قيمتها بمليوني جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن رفض ديلي ألي منح اللصين ما يريدانه جعله يتعرض للضرب، بعد أن لكماه في وجهه، ليسلمهما ما أرادا، كما قاما بضرب أخيه غير الشقيق.

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وكان ديلي ألي كذلك برفقة صديقته، وأشخاص آخرين، وكانوا يلعبون «البلياردو» لحظة اقتحام اللصين للمنزل، مسلحين بأسلحة بيضاء، في وقت مبكر. وبعد أن تمكن اللصان من سرقة ما أراداه، لاذا بالفرار سريعاً قبل وصول أفراد الشرطة إلى منزل ديلي آلي، الذين فتحوا تحقيقاً في الواقعة، وبدأت عملية البحث عن العصابة.

ديلي ألي رفض منح اللصين ما يريدانه فتعرّض للضرب.

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