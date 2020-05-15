الامارات | فابيو ليما يعصر «القصب»

شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما يعصر «القصب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر لاعب نادي الوصل، فابيو ليما، وهو يقوم بعصر القصب خلال وجوده في إجازته الحالية بالبرازيل. وكان قائد «الفهود» في إحدى القرى البرازيلية برفقة أصدقاء له، وظهروا في صور وهم يقومون بعصر القصب بطريقة بدائية، لكن بشكل مبتكر، من أجل تحضير «عصير القصب». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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