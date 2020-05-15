الامارات | اتحاد السلة يحدد 5 محطات زمنية لعودة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدد 5 محطات زمنية لعودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمين السر العام في اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن خمس محطات زمنية، للعودة المحتملة لاستكمال الموسم المحلي، تبدأ من يونيو المقبل، بالعودة للتدريبات الفعلية، وصولاً إلى 21 أغسطس الموعد الذي حدده الاتحاد، أخيراً، لاستكمال ما تبقى من بطولات دوري الموسم الحالي.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»: «اتحاد اللعبة، بالتنسيق مع كل الجهات الرياضية في الدولة، بما فيها الأندية، حدد خطة واضحة لمواعيد العودة المحتملة، والمرهونة طبعاً بالأوضاع الصحية في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الخيارات، بما فيها استكمال الدوري على صالات محايدة تخضع للاشتراطات الصحية».

وأوضح: «حدد الاتحاد الفترة ما بين الخامس و19 يونيو المقبل، موعداً للعودة إلى التدريبات الفردية، ثم في الفترة بين 20 الشهر ذاته والثالث من يوليو 2020 لخضوع اللاعبين إلى التدريب، لكن ضمن مجموعات صغيرة، تقتصر كل منها على أربعة لاعبين، على أن تستكمل بعد ذلك في 28 يوليو بالتدريبات الجماعية للفرق، قبل الدخول في الثامن من أغسطس في دورة تنشيطية بهدف إتاحة الفرصة للأجهزة الفنية، لاختبار لاعبيها وإيجاد التجانس المطلوب، قبل عودة استكمال الدوري في 21 من الشهر ذاته».

وأضاف: «تقرر أيضاً اعتماد موعد مسابقات المراحل السنية لموسم 2020-2021، التي ستنطلق في 11 سبتمبر المقبل».

وقال أيضاً: «بكل تأكيد سيخضع اللاعبون قبل استكمال مباريات الموسم الحالي لاشتراطات صحية صارمة، بدايةً من فحوص تؤكد خلوهم من الإصابة بالفيروس التاجي، وهو الأمر ذاته المتوقع من الأندية قبل العودة إلى التدريبات، كما سيتم تأهيل الصالات بما فيها صالة (صلاح الدين) التابعة للاتحاد، والمقترحة لإقامة الأدوار النهائية، وذلك التزاماً من اتحاد السلة بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة».

المراحل الـ 5

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1- الخامس و19 يونيو موعد العودة إلى التدريبات الفردية.

2- بين 20 يونيو والثالث من يوليو خضوع اللاعبين لتدريبات جماعية في

مجموعات صغيرة (أربعة لاعبين).

3- 28 يوليو انطلاق التدريبات الجماعية الاعتيادية.

4- الثامن من أغسطس انطلاق دورة تنشيطية تحضيراً لاستئناف الدوري.

5- 21 أغسطس موعد استئناف الدوري.

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