الامارات | الفجيرة يمدّد عقد فيفياني.. ويدرس أماكن التدريب حال استكمال النشاط

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يمدّد عقد فيفياني.. ويدرس أماكن التدريب حال استكمال النشاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، إن ناديه بحث خلال اجتماعات، عقدها عن بُعد، جميع الأمور المتعلقة بالفريق الأول في ما يخص استئناف دوري الخليج العربي، أو إلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، إضافة إلى الاستعداد للموسم المقبل، مشيراً إلى أن الفجيرة سيكون جاهزاً لكل الاحتمالات.

وأضاف لـ«الامارات اليوم»: «تم تمديد عقد المدرب الإيطالي فابيو فيفياني إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل لقيادة الفريق، في حال تم استئناف الدوري، على أن يتم الجلوس معه لبحث المرحلة المقبلة، وقد غادر إلى بلده لقضاء الإجازة على أمل أن يلتحق بالتدريبات عند الإعلان عن موعد رسمي لاستئناف النشاط الرياضي، ونحن على تواصل معه».

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وتابع: «درست اللجنة الفنية الظروف المتعلقة بأماكن إقامة التدريبات أثناء الاستعداد للفترة المقبلة عند استئناف الانشطة الرياضية،والتي ستكون داخل الدولة، لصعوبة إقامة معسكر تدريبي خارجي في هذه الظروف، لذلك ستكون المرحلة الأولى من التدريبات في إحدى القاعات الرياضية المغلقة، لتفادي الحرارة والرطوبة العالية في مثل هذه الأوقات، على أن يتم النظر لاحقاً في ما يتعلق بالمراحل التالية، وحسب المستجدات الصحية».

وأكد اليماحي أن «إدارة النادي حريصة بشكل كامل على الحفاظ على الصحة والسلامة لأسرة النادي وتعد أولوية أولى، وفي الوقت نفسه تتم دراسة الأمور المتعلقة بالنادي».

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