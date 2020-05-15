الامارات | نجم أرجنتيني سابق يتعرّض لابتزازجنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أرجنتيني سابق يتعرّض لابتزازجنسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مصادر قضائية أرجنتينية أن المهاجم السابق لباريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي، إزيكيل لافيتزي، تقدم بشكوى ابتزاز على خلفية مقاطع فيديو جنسية. وادّعى الدولي السابق البالغ من العمر 35 عاماً، الذي اعتزل اللعب في ديسمبر الماضي، أنه تلقى رسائل تهدد بنشر صور حميمة له على الإنترنت إذا لم يدفع 5000 دولار عن كل صورة.

وتقدم محامو لافيتزي، الذي لعب أيضاً لصالح هيبي فورتشن الصيني وإستوديانتيس وسان لورنزو الأرجنتينيين، بالشكوى أمام سلطات جرائم المعلوماتية.

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وفي ظل الإغلاق الذي تفرضه الأرجنتين نتيجة تفشي فيروس «كورونا» المستجد، يوجد لافيتزي حالياً في جزيرة سانت بارتيليمي الكاريبية بصحبة صديقته عارضة الأزياء والممثلة البرازيلية ناتاليا بورغيس، التي تلقت أيضاً تهديدات على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لمصادر. وقد وصفت الصحافة الأرجنتينية القضية بأنها «ابتزاز جنسي»، في حين أقرّ محامو لافيتزي باحتمال أن يكون محتوى مقاطع الفيديو حقيقياً.

لافيتزي تم تهديده بنشر صور فاضحة إن لم يدفع 5000 دولار.

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