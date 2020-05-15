الامارات | صفقة ساني بين سيتي والبايرن متوقفة على 10 ملايين يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة ساني بين سيتي والبايرن متوقفة على 10 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا عن قرب إتمام صفقة انتقال نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني الدولي ليروي ساني، إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وكتبت مجلة «كيكر» الألمانية الرياضية في عددها الصادر، أمس، أن ساني تجاوب مع بايرن، فيما يتعلق براتبه، وأن من المنتظر أن يتم توقيع عقد لمدة خمسة أعوام بين الجانبين.

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وأشارت المجلة إلى أن هناك فارقاً بقيمة 10 ملايين يورو، بين ما عرضه النادي البافاري، وما طلبه النادي الإنجليزي، وأوضحت «كيكر» أن بايرن عرض 40 مليون يورو للحصول على خدمات ساني، فيما طلب سيتي 50 مليون يورو لبيع الجناح المهاجم.

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