الامارات | «أبطال الأمل» تقدم برامج تدريب يومية عن بُعد لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال الأمل» تقدم برامج تدريب يومية عن بُعد لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت منظمة «أبطال الأمل» (هيروز أوف هوب) المجتمعية، مجموعة متنوعة من الفعاليات والتدريبات الرياضية، التي تقدمها في إطار الدعم لفئة أصحاب الهمم، من خلال نظام الاتصال المرئي عن بعد، بسبب الحجر المنزلي المفروض حالياً، نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس «كورونا».

ويقوم فريق من الجمعية، يضم أكثر من 30 مدرباً من المعلمين والمدربين الرياضيين، بتقديم مجموعة من التدريبات والفعاليات إلى أكثر من 100 رياضي من أصحاب الهمم، بجانب مشاركة أولياء الأمور المتطوعين والمؤهلين لأداء دورهم تجاه الأشخاص من أصحاب الهمم، ومنحهم الفرصة لممارسة الرياضة والتفوق فيها.

وجاء إطلاق منظمة «أبطال الأمل» لهذه الفعاليات بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويقوم المدربون، من خلال برامج مخصصة ومبتكرة للتدريبات عن بعد، بالارتقاء بالمستوى البدني للرياضيين.

وتجرى الأنشطة بشكل منتظم عبر الإنترنت، حيث يظل الهدف إبقاء الرياضيين نشطين في منازلهم، وبروح معنوية عالية.

ويقام في اليوم الواحد تدريبان بشكل مباشر عبر برنامج «زووم»، في الصباح وبعد الظهر.

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وحظيت جهود المنظمة بدعم عدد من أندية دبي، التي تقدم ملاعبها ووقتها ومعداتها مجاناً، كما نال أصحاب الهمم الفرصة للمشاركة في الفعاليات التي نظمتها شركة «ريس مي».

- دورتان للتدريب والفعاليات

تقامان كل يوم

عبر تقنية «زووم».

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