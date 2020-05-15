الامارات | الجولة الخامسة لكأس «الوثبة» للخيول في ضيافة السويد اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الخامسة لكأس «الوثبة» للخيول في ضيافة السويد اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، اليوم، سبعة سباقات، تتصدرها الجولة الخامسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن روزنامة النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتقام المسابقات من دون جمهور.

ويجتذب السباق - البالغ طوله 1730 متراً، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (الفئة الثالثة)، وجائزته 11000 كرونا سويدية - ثمانية خيول أبرزها «ماكلان» لإسطبلات ابيرتيف، وبإشراف هنريك انجبلوم وبقيادة رودريجوز، والفائز 12 مرة.

ويواجه «سيهرانو دو كايرو» لفيصل الرحماني، وبإشراف كاميلا نيلسون، وبقيادة اليون شافيز، البطل «ماكلان»، وكان ابن «مهاب» قد خاض مشاركة واحدة، العام الماضي، في إيطاليا، حل فيها ثانياً بفارق نصف طول في مسافة 1800 متر.

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وينافس على السباق «ايمن» بقيادة فردريك جنتزكي، وسجل ثمانية انتصارات، وهناك رفيق إسطبله «جلدي كرو» بقيادة ميكيل نارفيز برافو، وحقق 10 انتصارات.

ومن ضمن المشاركين كذلك «مهيمن» بقيادة اندرياس دالبارك، و«توب ميدينا» بقيادة الفارسة جوزفين انجفارسون، و«كيليوباتري» بقيادة الفارسة اولريكا هولمكويست.

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