الامارات | حكم نهائي أبطال أوروبا 2016 يعترف: هدف راموس «تسلل»

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي أبطال أوروبا 2016 يعترف: هدف راموس «تسلل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف الحكم الإنجليزي، مارك كلاتينبرغ، الذي أدار المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2016، التي جمعت فريقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بوقوعه في خطأ فادح في تلك المباراة. وقال لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «واجهت صعوبات في السيطرة على بعض اللاعبين في أرض الملعب، ومن بينهم البرتغالي بيبي (المدافع السابق في صفوف ريال مدريد)». وأوضح الحكم الإنجليزي السابق أنه إلى جانب الحكام المساعدين في تلك المباراة كانوا مخطئين في مسألة التحقق من هدف ريال مدريد الذي سجله سيرجيو راموس، حيث كان ينبغي عدم احتسابه بداعي التسلل.

وأضاف: «في تلك المباراة، تقدم ريال مدريد في الشوط الأول بهدف دون رد، لكن الهدف كان من تسلل، أدركنا ذلك في الاستراحة، لقد كان موقفاً صعباً، ومساعدي لم يتمكن من لحاق اللعبة».

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