الامارات | عبدالله الشراري يؤلّف كتاباً عن مصارعة الذراعين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الشراري يؤلّف كتاباً عن مصارعة الذراعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب منتخب الإمارات لمصارعة الذراعين لأصحاب الهمم، عبدالله أحمد الشراري، أنه منهمك في الوقت الحاضر بتأليف كتاب عن رياضة مصارعة الذراعين، ليكون مصدراً يساعد ممارسي هذه الرياضة مستقبلاً.

وقال الشراري لـ«الإمارات اليوم»: «سيكون الكتاب إلكترونياً في المرحلة الأولى، ويضم معلومات عن أسلوب ممارسة اللعبة، والتدرب عليها، وقوانينها التحكيمية، وكيفية خوض المنافسات، وأنواع السباقات، ونصائح عامة أخرى».

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