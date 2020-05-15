الامارات | ريان يسلم.. محترف في تحضير القهوة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريان يسلم.. محترف في تحضير القهوة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب العين، ريان يسلم، عن إجادته إعداد القهوة باحترافية، حسب ما نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، إذ نشر يسلم مقطع فيديو أثناء إعداده كوباً من القهوة، مبدياً إعجابه به. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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