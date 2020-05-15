شكرا لقرائتكم الغندور: مصطفي فهمي منح الأهلى لقب نادى القرن والكاف ظلم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور، أن الزمالك سيظل يحافظ علي حقوقه ويدافع عن حقه في ملف نادي القرن ، مشيراً إلي أن الأبيض هو بطل القرن الحقيقي وهنفضل نقول حق ربنا، و نظام النقاط ظالم وكان في صف الاهلى لمنحه نادى القرن.

وقال الغندور خلال برنامجه “زملكاوي” الذي يبث عبر شاشة قناة الزمالك الفضائية ، أن المنطق يؤكد أن النادي الأبيض هو الأكثر تتويجاً من الأهلي في الألفية السابقة مما يمنح الفريق لقب نادي القرن وليس المارد الأحمر ، ولكن مصطفي مراد فهمي السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو مجلس ادارة الاهلي في بداية التسعينات ، ساهم بشكل قوي أن يتحول نادي القرن من القلعة البيضاء إلي الحمراء رغم أن جميع اللوائح تؤكد أن الزمالك الأكثر تتويجاً في القارة الأفريقية في جميع البطولات السمراء .

وتابع الغندور، أن كوادر الاتحاد الأفريقي جاملوا الأهلي كثيرا في هذا الملف بأكثر من دليل لعل أهمها هو أن اللجنة الأولمبية دائما ما تقر بأن البطل صاحب الذهبية يستحق أكثر في النقاط من الوصيف مهما كانت مرات الوصافة ، مستشهدا بفوز منتخب الكاميرون بلقب منتخب القرن لفوزه ببطولات اكثر من منتخب مصر وهو اكبر دليل على ان الزمالك مظلوم .

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وواصل نجم الزمالك السابق، كيف تتساوي نقاط بطولات الكاس والدوري الأفريقي بنفس النقاط حتى عام 1994 ولكن بعدها بطل الدوري يلعب الافرواسيوي ويمثل القارة كما أنه يلعب السوبر علي ارضه ، مضيفا الزمالك كان سيد ابطال الدوري لحد 1997 ، فكيف يتم احتساب لطل الدوري ب 4 نقاط والثاني يحصل على 3 نقاط فيما حصل بطل كاس السوبر نقطة واحدة وبطل الافرواسيوي بدون نقاط، وأقول لمصطفي مراد فهمى الذى اعطى نقاط كثيرة للوصيف الذى وصل للنهائى مرتين يحصل على 6 نقاط ولكن من يفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا ومن بعدها كاس السوبر الافريقي وأيضا بطل الافرواسيوي لديه 5 نقاط فقط .

وأكد الغندور أن مصطفي مراد فهمي عضو مجلس إدارة النادى الاهلى هو من اعطى اللقب للأحمر ، وذلك بعد فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الافريقي 1994، خرج صحفيين من الأهلي كتبوا فى الاهرام ان الأهلي افضل من الزمالك