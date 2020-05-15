شكرا لقرائتكم إيناسيو: تجربتى مع الزمالك جيدة واللاعب المصري ينقصه الاحترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أوجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إن تجربته مع النادى الأبيص كانت جيدة موضحا أن مصر بلد جميلة وسعيد بالأوقات التي قضاها فيها.

أضاف إيناسيو في تصريحات تلفزيوينة لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر:" لى ذكريات جميلة مع الزمالك وأعشق جماهيره ومصر بلد جميلة جدا وفيها لاعبين جيدين".

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تابع إيناسيو:": اللاعبون المصريون يحتاجون لتنمية قدراتهم الذهنية للاحتراف في أوروبا" وواصل :" كهربا لاعب ممتاز ولكنه واجه صعوبات بدنية في بداية احترافه بالبرتغال".

وتحدث إيناسيو عن الدورى البرتغالى في ظل أزمة كورونا:" الدورى البرتغالى سيتم استكماله على 7 ستادات فقط".