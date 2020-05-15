شكرا لقرائتكم شطة: أزمة لقب نادى القرن قتلت بحثا وبلاتر اطلع على اللائحة بنفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ازمة لقب نادى القرن القائمة في الوقت الحالي بين الأهلى والزمالك والتىقرر فيها الأخير اللجوء إلى المحكمة الدولية,

قال شطة في تصريحات تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى سيف زاهر:"موال نادي القرن قتل بحثاً، ليست هذه أول مرة يفتح بها نادي الزمالك الأمر من جديد".

وأضاف شطة :"ما المستجد حتى يتم فتح الملف من جديد بعد أكثر من 20 سنة؟ إذا كان لدى الزمالك حقاً فليطالب به، اللائحة وضعت في عام 1994 ولم نكن نقرأ المستقبل لنقوم بتفصيلها لصالح نادي بعينه".

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وواصل شطة :"لائحة كاف لاختيار نادي القرن موجودة في الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ أكثر من 20 عاماً، وبلاتر قام بالاطلاع على اللائحة".

وأنهى شطة :"لائحة إفريقيا اعتمدت على ترتيب أفضل أندية في إفريقيا في القرن الماضي عن طريق النقاط، فلماذا لم تعترض بعض الأندية وقتها وتطالب احتساب اللقب بالبطولات؟".