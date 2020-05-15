شكرا لقرائتكم شطة: المحكمة الدولية تحسم جدل لقب القرن بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن على مسئولي الزمالك اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية لإثبات احقيته في لقب نادى القرن.

أضاف شطة في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر المذاع على " قناة أون تايم سبورتس 1 " :" على الزمالك اللجوء للمحكمة الدولية إذا كان صاحب حق في لقب نادى القرن".

أكد رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الأهلى حصل على لقب نادى القرن بعدد النقاط وليس البطولات.