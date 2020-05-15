شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يقلب منزله معسكر لتدريب حراس المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عصام الحضرى الحارس الأسطورى للمنتخب الوطنى على ممارسة التدريبات مع بعض حراس الدورى المصرى داخل منزله.

وانضم أحمد مسعود حارس المصرى البورسعيدى إلى أحمد حمدى حارس النصر للتعدين السابق للتدريبات التي يقودها السد العالى من داخل منزله.

وكشف مصدر خاص لـ"الخليج 365" إن الحضرى يحرص على جمع بعض الحراس يوميا في منزله لتدريبهم والحفاظ على لياقته البدنية الأمر الذى يكشف وجهة السد العالى المستقبلية.

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ويتوقف النشاط الكروى في الفترة الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب أكثر من 4 ملايين شخص بين حصد ألآف الأرواح حول العالم.

يتصدر الأهلى جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايل فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.