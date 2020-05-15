شكرا لقرائتكم زادة: سنحرك دعوى قضائية للمحكمة الدولية للمطالبة بحق الزمالك في لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على آخر مستجدات موقف القلعة البيضاء من قضية لقب نادي القرن التي فٌتحت في الوقت الحالي وقرر فيها الأخير اللجوء إلى المحكمة الدولية.

أضاف زادة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت 1 " مع الإعلامى سيف زاهر: " أتوقع تحريك دعوى قضائية في المحكمة الرياضية للمطالبة بحقنا في نادي القرن وسنستعين بالاتحاد الأفريقي علاقتنا بيهم قوية في الوقت الحالي وسنلجأ لخبراء أجانب".

تابع زادة: "أمس كان هناك اجتماع مجلس إدارة، وشكلنا لجنة برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وعضويتي أنا وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور، بشأن قضية لقب نادي القرن".

وواصل : "اللجنة ستجتمع وتجري بحثا شاملا عن لقب القرن، وسنرى المستندات، ونستطلع كافة آراء الخبراء الأجانب والمصريين، والموقف القانوني، وسنعود للاتحاد الإفريقي الحالي".

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واكمل "سنقوم ببحث شامل عن الأمر، وبعد ذلك اللجنة ستجهز تقريرها، ولو رأينا من حقنا أخذ هذا اللقب، وما أتوقعه هو التقدم بدعوى للمحكمة الرياضية الدولية".

وأردف: "لكي نعمل القضية يجب تجهيز المستندات كلها، وبعد ذلك أما نأخذ الضوء الاخضر نقدر في الحال نصل للمحافل الدولية سواء للاتحاد الإفريقي أو المحكمة الرياضية".

وواصل عضو إدارة الزمالك: "هناك الكثيرون تحدثوا معنا بعد اجتماع مجلس الإدارة، وأنهم يمتلكون مستندات قوية جدًا لكي تسهل لنا الأمر بشأن لقب القرن، أتوقع تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية لاسترداد لقب نادي القرن".

واختتم: "سيكون هناك محامي أجنبي دولي في القضية، وسنستعين به وقت اللزوم، قيادات الاتحاد الإفريقي الحالي أفضل بكثير من القيادات السابقة في فترة عيسي حياتو".