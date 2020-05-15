شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يدافع عن وائل جمعة: الصخرة صمام الأمان ويكفى الإسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عصام الحضري أسطورة منتخب مصر، على دعم زميله السابق وائل جمعة، بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين. وكتب الحضري عبر حسابه على موقع التواصل تويتر "الصخرة ويكفي الاسم، كابتن وائل جمعة يعني 3 بطولات أفريقيا يعني صمام الأمان". ولعب الحضري ووائل جمعة ضمن الجيل المميز لمنتخب مصر الذي حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

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