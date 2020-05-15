5 تبديلات بالدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق قاعدة التغييرات الخمسة بحال أقرت عودة البطولات السعودية في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الاتحاد بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين اقترحا 20 أغسطس /آب المقبل موعداً لاستئناف البطولات، بيد أن الأمر لا يزال بيد السلطات المختصة بمتابعة الاحترازات من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف المسحل أنه في حال سارت الأمور حسب الخطة سيتم تطبيق قاعدة التبديلات الخمسة التي أقرها الفيفا واللجوء للتبديل السادس بحال وصلت مباريات الكؤوس لأشواط إضافية.

وبين المسحل أن النية غير موجودة لإلغاء تقنية «الفار» بيد أن هناك إشكالية وحيدة تقابلهم هي قلة عدد الفنيين المشغلين للتقنية.

من جانبها أبلغت الأنديـة مدربيها بالموعد المقترح ليرسموا خطة الإعداد التي تســــبق اســـتئناف الدوري بستة أسابيع.