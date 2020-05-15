مشروعات جماهيرية مبتكرة لشركة الكرة الشرقاوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

عقدت شركة الشارقة لكرة القدم اجتماعها الأول برئاسة عبدالله العجلة وحضور جميع أعضاء الشركة مساء أمس الأول بمقر النادي في سمنان، حيث وجه أعضاء مجلس الإدارة الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وإلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وإلى علي بن سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي على الثقة التي تم منحها مجلس الإدارة متمنين أن يكونوا أهلاً لهذا التكليف ويساهموا في بقاء اسم نادي الشارقة بين الكبار في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

رحب العجلة بجميع الأعضاء متمنياً التوفيق للجميع وأن يكون شعارهم في المرحلة المقبلة هو التفاني في خدمة النادي والعمل بجد واجتهاد، وتم خلال الاجتماع توزيع المهام الإدارية على أعضاء شركة كرة القدم، حيث سيشغل عبدالله العجلة منصب رئيس شركة كرة القدم ومشرف الفريق الأول فيما سيكون عمران الجسمي المشرف الإداري والمالي وبدر أحمد مديراً للتعاقدات وشؤون اللاعبين مشرفاً لفريق الرديف فيما أُسندت مهمة مشرف أكاديمية كرة القدم إلى حسن أحمد وسيشغل جاسم الدوخي مشرفاً لمدرسة كرة القدم والأكاديمية الخاصة، كما تم مناقشة عدة ملفات مهمة تخص شركة كرة القدم.

وتطرق أعضاء مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم إلى أمور واحتياجات الفريق الأول للفترة القادمة والاطّلاع على عقود بعض اللاعبين المواطنين والأجانب كما تم استعراض تقرير مدرب الفريق الأول عبد العزيز العنبري ونتائج اجتماعه الأخير مع رئيس الشركة كما اتفق أعضاء مجلس الإدارة على عقد اجتماعات دورية بشكل أسبوعي وسيكون هذا هو أول مجلس لأولياء أمور اللاعبين في الأندية.

ومثلما انتهج مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة علي سالم بن عبدالرحمن المدفع إدارات جديدة مثل إدارتي الصحة والطب والاستراتيجية والتخطيط سارت شركة الكرة في نفس الاتجاه الذي يدعو لمواكبة العصر والانفتاح بصورة أكبر نحو المجتمع وتؤكد متابعات «الخليج الرياضي» أن شركة الكرة سوف تقوم بتفعيل اتفاقية النادي مع أكاديمية اياكس حسب الاتفاق الموقع بين الناديين وهناك أفكار جديدة مثل تشكيل مجلس أولياء أمور لاعبي نادي الشارقة الذين لايمتلكون عقوداً، وأكاديمياً سيتم إنشاء صالة رياضية لأولياء الأمور وللجمهور لممارسة الرياضة داخل ناديهم وستعمل الشركة على تفعيل العديد من الأفكار وهي ألاّ يكون ارتباط جمهور الملك بالنادي خلال المباريات فقط، بل ستؤطر الإدارة الجديدة ليكون النادي جاذباً لكل أبنائه من مشجعين وإداريين سابقين وقدامى لاعبين للانخراط في كل أنشطة النادي الرياضية والمجتمعية.

أما الأكاديمية الخاصة فهي عبارة عن فكرة مشروع تجاري لاستقطاب اللاعبين من أبناء المواطنين والمقيمين ومبدئياً ستكون فكرتها أن تشمل 3 أو 4 مدارس كروية مختلفة على الأقل مثل تأسيس فروع لأكاديميات أشهر الأندية مثل أكاديميات مانشستر يونايتد وريال مدريد وبرشلونة وستحتفظ كل مدرسة بزيها الرياضي وأسلوبها التدريبي ونهجها الكروي ويعتمد هذا المشروع على نتائج الاستبيان الذي سيوزعه نادي الشارقة حول هذا الخصوص ولن يكون التركيز على الأمور الربحية على مدى الثلاث سنوات الأولى وبعد أن تصبح جزءاً من ثقافة المجتمع سوف تتوسع بكل تأكيد وستكون الأرباح ضمن أهدافها.