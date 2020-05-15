شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو متلهف لـ «البريميرليج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو أنه متلهف لاستئناف النشاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الرغم من تزايد القلق حول مخططات استكمال «البريميرليج».

وقال مورينيو: «أنا متلهف لعودة الدوري في أسرع وقت تتوفر فيه السلامة للقيام بذلك، لا سيما بأن دوريات أخرى تستعد للعودة، وأشعر بفخر كبير للغاية بالطريقة التي حافظ بها لاعبو فريقي على لياقتهم البدنية، وأظهروا احترافية وشغفاً وانتماء كبيراً للغاية».

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