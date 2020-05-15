رئيس الأولمبية الإيطالية: الكالتشيو سيعود بنسبة 99%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاجو، أن نسبة حظوظ عودة عجلة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) إلى الدوران في 13 يونيو/حزيران الحالي هي 99%.

وقال مالاجو: «من 1 إلى 100، كم أقدر الاحتمالات التي سيستأنف بها الدوري الإيطالي في 13 يونيو؟ بالنسبة لي 99%، تم فعل كل شيء كي يستأنف اللعب».

وكانت رابطة الدوري الإيطالي أوضحت أنها تأمل استئناف منافسات الدوري في 13 يونيو/حزيران المقبل، بعد التأخر بسبب جائحة «كوفيد 19».

ولم تتخذ الحكومة قراراً بعد بشأن هذا الأمر، لكنها تظل حذرة جداً بشأن استئناف المنافسات.

ومع ذلك، أعطى وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو، وتبقى النقطة الأكثر حساسية على طريق إمكانية استئناف المنافسات، تتعلق بالالتزام الذي تم فرضه على الأندية بوضع لاعبيها والجهاز الفني في الحجر الصحي لمدة 15 يوماً، بمجرد ظهور حالة إيجابية.

وقال مالاجو بخصوص هذا القرار الذي اتخذته اللجنة الفنية والعلمية التي تقدم المشورة للحكومة بخصوص إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد: «لا أعرف لماذا اتخذوا هذا القرار، أسمع أنه قرار لا يزال قيد المراجعة، لكنني لا أريد الخوض في هذه الاعتبارات».

وأضاف: «ما هو مؤكد هو أنهم أشخاص جادون وأنهم بلا شك، بين خيار أكثر تقييداً وآخر أكثر مرونة، يفضلون حماية البلاد».

على خط آخر، صوتت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لصالح استئناف الموسم يوم 13 يونيو خلال اجتماع الجمعية العمومية إذا سمحت الحكومة بذلك.

وقالت رابطة الدوري في بيان: «في ظل الاهتمام بعودة النشاط الرياضي تم تحديد موعد 13 يونيو لاستئناف البطولة، وفقاً للقواعد الطبية لحماية اللاعبين وكل المنتمين للعبة».

كما طالبت الرابطة ملاك حقوق البث التلفزيوني «باحترام المواعيد المحددة للدفع، كما تنص العقود للحفاظ على علاقة بناءة معهم».

وتتبقى 12 جولة من الدوري، إلى جانب العديد من المباريات المؤجلة من جولات سابقة.