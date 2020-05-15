شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدراجات يطالب الحكام الدوليين بإتقان الإنجليزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى أوصت لجنة الحكام باتحاد الدراجات في اجتماعها برئاسة سالم عتيق الكتبي بمنح الفرصة للمتميزين للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية والقاريةوطالبت الحكام المرشحين للشارة الدولية بضرورة إتقان اللغة الإنجليزية للاستفادة من الدورات التأهيلية .حضر الاجتماع عبد الناصر الشامسي أمين عام الاتحاد وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي وأعضاء اللجنة.

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