شكرا لقرائتكم خبر عن شركة كرة الشارقة تنفتحعلى المجتمع بأفكار جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو تركز شركة كرة القدم بنادي الشارقة برئاسة عبد الله العجلة خلال الفترة المقبلة على الانفتاح على المجتمع عبر مشاريع مستقبلية طموحة مثل: تأسيس أكاديمية تجارية لاستقطاب أبناء المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات، كما سيتم تشكيل مجلس من أولياء أمور لاعبي المراحل السنية، وإنشاء صالة رياضية (جيم) للجمهور.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمشاريع عبر مشرفيهاخلال الفترة القادمة (ص 22).

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