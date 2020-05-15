شكرا لقرائتكم خبر عن بشكتاش يعاني «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد نادي بشكتاش التركي لكرة القدم عن إصابة ثمانية من أعضائه بفيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك قبل شهر من استئناف الدوري المحلي الذي توقف؛ بسبب «كوفيد-19».

وقال بشكتاش في بيان: إن الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية الذين تبين أنهم قد أصيبوا بالفيروس.

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