"الشارقة الرياضي" يناقش خطط مرحلة مابعد كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعه الدوري عن بعد عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي وحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام ومدراء الإدارات.

استهل الشيخ صقر القاسمي الاجتماع بالتهنئة بالشهر الفضيل وبلوغ العشر الأواخر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك على دعمهم اللامحدود للمجلس وأندية الإمارة الباسمة.

كما قدم الشيخ صقر القاسمي شكره لجميع الإدارات على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والعمل عن بعد ضمن الاجراءات الاحترازية وتطبيقا لمبادرة "عطاء في عملي وسلامة في بيتي" وذكر أنه" من واجبنا ان نقول شكراً خط دفاعنا الأول،وشكراً كوادرنا التمريضية والطبية،وشكراً حماة الوطن فأنتم أبطال الميدان وجنود الواجب تقدمتم الصفوف وحصنتم الوطن ،نحن فخورون بجهودكم وعطاءكم لصون صحتنا ونفخر ونقدر تضحياتكم انتم السند الحقيقي للدولة في وقت الأزمات ،بكم ومعكم وبفضلكم سنعبر هذه الازمة منتصرين باذن الله".

ناقش الاجتماع أبرز إنجازات الادارات خلال الفترة السابقة والتحديات التي تواجههم خلال الفترة الحالية ونظام العمل عن بعد ودراسة أفضل الممارسات العالمية لتطوير العمل في مختلف المجالات بالإضافة إلى مرحلة ما بعد اجتياز كورونا ومتابعة كافة التغييرات التي قد تطرأ وخاصة التي ترتبط بالرياضة وتطويرها لمواكبة الواقع.

وقال الشيخ صقر القاسمي: "من واجبنا الوطني ندعوكم لمواصلة الجهود ودعم الدولة لنتجاوز هذه المرحلة والالتزام بالتعليمات والعمل عن بعد بكل سلاسة ويسر وإنتاجية والبقاء في المنازل بما يحقق المطلوب والحفاظ على السلامة والصحة العامة".