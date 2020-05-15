محمد سيف :جاهز للعودة للظفرة ولعب نهائي الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي : محمد مصطفى

أكد محمد سيف لاعب نادي الظفرة انه ثماثل للشفاء، وجاهز للعودة مجدداً للملاعب بعد الشفاء من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي في 30 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.

وقال المدافع الذي تألق مع الظفرة عقب انضمامه له في بداية الموسم، قادماً من تجربة مع دبا الفجيرة،:أشعر بأنني بخير وواثق من نفسي في العودة أكثر قوة وٍأفضل من السابق، وأطمح للمحافظة على موقعي في تشكيلة المدرب الظفرة مع إحترامي لكل زملائي بالفريق، وأسعى الى مواصلة مشوار التألق مع الظفرة في حال تم إكمال الدوري و تقديم موسم استثنائي جديد في حال تقرر الغاء الموسم وبدء المنافسات بالنسخة الجديدة من الدوري، وسعادتي كبيرة بامكانية لحاقي بمباراة نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين في حال اقيمت في بداية الموسم المقبل.

وأضاف: سأكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق متى ما تقرر العودة للتدريبات الجماعية للفرق وسأكون جاهزاً بنسبة 100% في يوليو/ تموز، وهناك تحد بيني وبين نفسي كي أقدم أفضل ما عندي وسأبذل قصارى جهدي لإثبات وجودي.

رحلة علاج

وكشف محمد سيف عن رحلة العلاج التي بدأت بالعملية الجراحية و بداية التأهيل في مركز الفيفا في دبي والانتقال إلى مركز ياس للعلاج الطبيبي تحت اشراف المعالج امون الذي يرى انه لعب دوراً مهما في تسريع عمليه التعافي، مشيراً إلى حرصه على الجلسات بشكل يومي، وكما أبان انه التحق بتدريبات المعد البدني للظفرة بالاضافة الى تدريباته المستمرة في الجيم الخاص بالبيت على ضوء التدريبات التي يضعها ايمون ومدرب الظفرة.

وعن لعنة الاصابات التي تطارده على مر مسيرته قال: تعرضت للإصابات في فترتي مع الوحدة بسبب انحناء في الظهر وبحكم قلة خبرتي وقتها لم أعرف ان هذه العلة هي التي تعرضني للإصابة بالتمزق في العضلة الخلفية كل شهرين تقريباً وعندما انتقلت إلى دبا الفجيرة اكتشفت العلة وتم العلاج، وعندما انضممت للظفرة كنت في وضع جيد واكتشفت نفسي من جديد لولا الإصابة الاخيرة في الصليبي التي حرمتني من اكمال الموسم.

وربط مدافع الظفرة تألقه بالمدرب الصربي رزازفيتش وقال: انه مدرب قدير واعتبره العلامة الفارقة مع الفريق،وهو من ساهم بشكل خاص في تألقي مع الفريق باعطائي الفرصة وحفزني لتقديم الأفضل وقال لي "العب براحتك واحرص على التقدم متى ما اتيحت لك الفرصة"، وكانت النتجية تسجيل هدفي في مرمى عجمان الذي جاء في الدقيقة 88 وفريقنا يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد بيدرو ،ثم هدفي الثاني في النصر الذي جاء بعد 3 دقائق من بداية المباراة، واذكر ان المدرب قال لي انني انقذته لان بدايتنا كانت متعثرة، وبالطبع اتمنى استمراره مع الفريق.

واوضح محمد سيف انه يؤيد اكمال دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى في اغسطس/آب بالرغم من صعوبة الطقس في تلك الفترة مبيناً ان الإلغاء يضر بالأندية التي اجتهدت،كما ان إلغاء دوري الهواة تحديداً يضر بالأندية التي قطعت 95 %من رحلة الصعود.