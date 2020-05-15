الكونميبول يمنع لاعبي أمريكا الجنوبية من تقبيل الكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) تعديلات على قوانينه المتعلقة بمسابقات الأندية وبروتوكولاً جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يمنع تقبيل الكرة وتبادل القمصان، البصق او التمخط على أرضية الملعب.

وبحسب القوانين الجديدة يستطيع الاتحاد القاري الطلب من لاعب او احد افراد الجهاز الفني معلومات صحية واصدار الأمر بالخضوع لفحوصات طبية للكشف عن وباء "كوفيد19" قبل المباريات أو خلال الحصص التدريبية.

وقال الاتحاد القاري في بيان "كل الاشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحص لا يستطيعون المشاركة في البطولات التي تقام باشراف كونميبول".

ولن يكون بإمكان اللاعبين، المدربين والحكام البصق، التمخط على أرضية الملعب أو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين،كما لا يستطيعون ايضاً تقبيل الكرة،أو تشارك زجاجات المياه وتبادل القمصان أو شعارات الأندية.

واجبر "كونميبول" الفرق على ارتداء الكمامة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في المراكز الرسمية وخلال المؤتمرات الصحفية،وستقوم الأجهزة الطبية بقياس حرارة الجسد لكل من اللاعبين، افراد الجهاز الفني والحكام قبل كل مباراة.

وأكد الاتحاد القاري بانه سيسمح باجراء خمسة تبديلات خلال المباراة الواحدة تماشياً مع القوانين الجديد لمجلس الاتحاد الدولي (ايفاب) خلال مباريات دور المجموعات ومباريات ثمن النهائي من مسابقته الاهم كأس ليبرتادوريس، على ان يسمح بثلاثة تبديلات فقط اعتباراً من الدور ربع النهائي.