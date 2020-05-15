صفية الصايغ: أتدرب خارج المنزل وأستعد بقوة لـ«آسيوية الدراجات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكدت صفية الصايغ لاعبة فريق النصر وقائد منتخب الإمارات للدراجات للسيدات، أنها جنت العديد من الفوائد والأمور الإيجابية خلال فترة تواجدها بالمنزل كإجراء احترازي من فيروس كورونا، حيث تمكنت من الاستعداد الجيد للفترة المقبلة، تحسباً لعودة المنافسات في أغسطس القادم، ومن أجل المشاركة في البطولة الآسيوية.

وأكدت صفية الصايغ في مقابلتها مع «الخليج الرياضي» شفاءها التام من الإصابة التي تعرضت لها بكسر في عضلة الكتف، ما تسبب في عدم مشاركتها بالنسخة الأولى لطواف دبي النسائي الدولي الذي أقيم في شهر فبراير الماضي، مؤكدة أنها استعادت لياقتها الكاملة في الوقت الحالي وتمارس التدريبات بشكل يومي.

ولفتت إلى أن تدريباتها كانت خارج المنزل في الفترة الماضية من خلال التركيز على فك العضلات وتمارين البطن، لكنها عملت حالياً مع تخفيف قيود الحظر على ممارسة الرياضة خارج المنزل سواء داخل منطقتها السكنية أو في مضمار الدراجات.

وعن قيادتها منتخب الإمارات للدراجات للسيدات، قالت: «كلنا فريق واحد ولا يعني أنني قائدة الفريق أنني أفضل من غيري، فكافة زميلاتي قادرات على تحقيق النجاح والوصول إلى منصات التتويج».

وعن تواصلها مع يوسف ميرزا قائد منتخب الإمارات للدراجات للرجال قالت: ميرزا من الملهمين لي في رياضة الدراجات، ويقدم لي دعماً لا محدود، وقد كان له الدور في مساعدتي بالإعداد للبطولة العربية التي أقيمت بمصر وحققت من خلالها 9 ميداليات، حيث كان الدعم من خلال الارشادات والتمارين.

وتحدثت صفية الصايغ عن والدها الكابتن مختار الصايغ لاعب نادي الوصل السابق، مؤكدة أن دعمه كبير وله دور بارز في نجاحها، على الرغم من رفضه في البداية لممارسة الدراجات إلا أنه بعد ما تحقق من نجاح غيّر من رأيه وأصبح أهم وأبرز الداعمين لي في كل خطواتها.

وبسؤال صفية الصايغ عن دراستها وبدايتها مع الرياضة قالت: أدرس تصميم الجرافيك بالجامعة الأمريكية في دبي، أما البداية فكانت من خلال ألعاب القوى والسباحة، لكن لم أتمكن من استكمالهما، خاصة السباحة، وكانت تجربتي مع الدراجات في عام 2016 وبدأت من خلال نادي أبوظبي للسيدات إلى أن انتلقت لنادي النصر حالياً.

وعن أبرز إنجازاتها قالت: حققت المركز الرابع في البطولة الآسيوية للطريق وكنت على وشك تحقيق ميدالية آسيوية لأول مرة للإمارات في فئة النساء، لكن التجربة كانت مفيدة وسأكون قادرة في البطولات القادمة على تحقيق أول ميدالية نسائية للإمارات.

وتابعت: هناك العديد من الميداليات كان أبرزها خلال الشهور الماضية البطولة العربية للمضمار بالقاهرة وبطولة الطريق بالإسكندرية، وقد حققت في بطولة المضمار7 ميداليات بواقع 6 ذهبيات وفضية، وفي بطولة الطريق حققت ميداليتين، وكنت الترتيب الأول على الشابات وثاني الترتيب العام.

وبسؤالها عن طموحها للمشاركة في الأولمبياد قالت: بالتأكيد حلم كبير لأي لاعب ولكن لا يزال أمامي مشوار طويل أتمنى أن أشارك في نسخة 2024 بفرنسا، ولا يزال الوقت أمامي من أجل الاستعداد الجيد وتحقيق البطولات بما يتناسب مع أهمية المشاركة في هذا الحدث الرياضي.

وكشفت صفية الصايغ عن أن اتحاد الإمارات للدراجات يتواصل معها دائماً ومع بقية الفريق من خلال نورة الجسمي عضو مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة النسائية حيث يعمل في الوقت الحالي على توفير جهاز سمارت من أجل التدريب الجماعي، حيث لا يتوفر الجهاز في الوقت الحالي بالدولة، لكن الاتحاد وعد بتوفيره من أجل الاستعداد خلال الفترة المقبلة.