«الشارقة الرياضي» ينظم دورات تدريبية لمدربي المراحل السنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس الشارقة الرياضي يوم الاثنين الماضي دورات تدريبية عن بعد بنظام الاتصال المرئي لمدربي المراحل السنية للألعاب الفردية والجماعية في أندية الشارقة، وشارك في الدورات 60 مدرباً من مختلف الاندية وتستمر الدورات حتى 14 يونيو المقبل حرصاً من المجلس على دعم وتطوير قدرات المدربين.

تقام هذه الدورات بشكل أسبوعي تحت إشراف خبراء الألعاب الجماعية والفردية في إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس ويشارك فيها مدربو عشرة أندية هي: الشارقة، الحمرية، البطائح، مليحة، المدام، الذيد، اتحاد كلباء، خورفكان الرياضي، دبا الحصن ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتشمل ألعاب اليد والسلة والطائرة والطاولة والسباحة على أن يتم منح شهادات حضور لجميع المشاركين في نهاية هذه الدورات.

وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أنه تم إطلاق هذه الدورات انطلاقًا من إستراتيجية المجلس في الاهتمام بالرياضة بمختلف أنواعه. وقال: التزامًا منا بالإجراءات الوقائية والإحترازية، تقام هذه الدورات حالياً على مدار الفترة المحددة عن بعد بنظام الاتصال المرئي وضمن حرص المجلس على استمرارها من أجل تنمية القدرات والمهارات بما يواكب التطورات في هذا المجال وبما ينعكس على تطوير أداء اللاعبين في مختلف المراحل السنية في الأندية وبما يصب في صالح الرياضة بشكل عام.

وأضاف: يعتبر المدربون هم الأساس في صقل إمكانيات اللاعبين وتطوير مهاراتهم ومواهبهم وبالتالي مطلوب منهم العمل على الاستفادة من مختلف الدورات والتزود بالمعلومات وكسب الخبرات اللازمة ومن ثم الاجتهاد في أنديتهم والتطبيق العملي مع اللاعبين حيث إن الهدف واضح وهو دفع مسيرة الرياضة في الإمارة الباسمة بجهود مشتركة وتعاون الجميع في المجلس والأندية.