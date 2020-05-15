اتحاد الدراجات يطالب الحكام الدوليين بإتقان الإنجليزية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

أوصت لجنة الحكام باتحاد الإمارات للدراجات بمنح الفرصة للمتميزين من الحكام الحاليين للمشاركة في تحكيم البطولات الدولية والقارية.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها عن بعد برئاسة سالم عتيق الكتبي، الحكام المرشحين لدورات الحكام الدولية للحصول على الشارة الدولية بضرورة إتقان اللغة الإنجليزية للاستفادة من الدورات التي سيحاضر فيها نخبة من خبراء التحكيم بترشيح من الاتحادين الآسيوي والدولي.

حضر الاجتماع عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية وأعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع بحث تقارير الحكام عن الموسم الماضي ومناقشة السلبيات التي ظهرت خلال الموسم ووضع الحلول لتلافيها وعدم تكرارها.

وأشادت اللجنة بالجهود المتميزة التي بذلتها الأطقم التحكيمية في إدارة سباقات المراحل المختلفة، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسابقات الموسم. وأوصت اللجنة بإقامة دورات للحكام المستجدين والقدامى عن بعد بالتعاون مع مركز إعداد القادة والاتحاد الدولي لزيادة قاعدة الحكام المواطنين.