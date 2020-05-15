كاراتيه نادي الشارقة يتوج ببطولة أرمينيا الدولية للكاتا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق كاراتيه نادي الشارقة بطلاً لبطولة أرمينيا الدولية للكاتا عن بُعد، وحصل أبطال كاراتيه الشارقة ممثل دولة الإمارات الوحيد في البطولة، على 18 ميدالية ملونة، منها 6 ميداليات ذهبية، و7 فضيات و5 برونزيات متربعاً في الصدارة.

شارك في البطولة التي نظمها الاتحاد الأرميني للتايكواندو وأشرفت عليها اللجنة الأولمبية الأرمينية واقتصرت على منافسات (فئة الكاتا) 114 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دولة من بينها أرمينيا البلد المستضيف والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وأوكرانيا وفرنسا والمكسيك.

وخاض فريق الشارقة البطولة بـ20 لاعباً ولاعبة قدموا أفضل ما عندهم ونجحوا في حصد أكبر عدد من الميداليات ليتصدروا البطولة على إجمالي الفئات المشاركة، فيما جاءت الولايات المتحدة الامريكية في الترتيب الثاني برصيد 10 ميداليات وحلت اليابان في الترتيب الثالث برصيد 8 ميداليات ملونة.

وأوضح المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية، أن النتائج المميزة التي ظلت تحققها فرق النادي يعود الفضل فيها لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة ونظرته للألعاب الفردية بأنها أقصر الطرق للوصول للعالمية، مبيناً أن سموه يظل الداعم الأول للرياضة والرياضيين وللألعاب الفردية على وجه الخصوص.

وأشار الهاجري إلى الدور الكبير الذي يلعبه مجلس الشارقة الرياضي في التطور اللافت الذي تشهده الألعاب الفردية بالإمارة، مبيناً أن جهود مجلس إدارة النادي ودعمه للألعاب الفردية آتت أُكلها ونجحت فرق النادي في بسط سيطرتها على جميع البطولات المحلية وتخطت الحدود وحصلت على عدد من الإنجازات الدولية. وأشاد الهاجري بالفريق بقيادة حميد شامس مشرف الفريق والجهاز الفني والإداري واللاعبين.