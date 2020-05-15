عصام عباس: الحديث عن مصير المنافسات لا معنى له

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

قال عصام عباس لاعب فريق الذيد؛ إنه عندما يشاهد أرقام الإصابات وحالات الوفاة بسبب تفشي فيروس كورونا، يزداد قناعة بأن الحديث عن مصير الدوري لا معنى له. وأوضح: الملايين أصيبوا بهذا الفيروس ومئات الآلاف راحوا ضحيته، والعالم كله مشغول بكيفية مكافحة المرض ومنع انتشاره أكثر ودولتنا في الطليعة، وتقوم بعمل جبار وأعتقد أن الجدل حول عودة الدوري أو إلغائه في ظل هذا الوضع لا معنى له، الحديث يجب أن يكون عن كيفية الالتزام بالتعليمات والبقاء بالمنازل حالياً ومساعدة الدولة والكوادر الطبية وليس مصير منافسات كرة قدم، فهي سواء ألغيت أو استؤنفت لن تؤثر في حياة الناس وصحتهم، اتركوا الاتحاد يقرر وهو قادر على اتخاذ القرار الصحيح والعادل وأنا واثق أن اتحادنا لن يظلم أحداً.

وأكد عباس أنه يتدرب كالعادة بالمنزل ويقضي وقته مع أسرته إلى جانب الدوام، وتحدث لاعب الشباب السابق عن خطوته المقبلة خاصة أنه بلغ 37 عاماً، وهو يعتبر أقدم لاعب في دوري الدرجة الأولى فقد أمضى 13عاماً متنقلاً بين أندية الحمرية ودبا الحصن والذيد وقال: ما زلت قادراً على العطاء ولكن استمراري أو اعتزالي بيد إدارة نادي الذيد، أنا رهن إشارتهم، هذا النادي هو بيتي أمضيت عشرة أعوام فيه لعبت للشباب ثلاثة أعوام على صعيد الفريق الأول بعد تصعيدي من المراحل السنية، ثم انتقلت في عام 2007 للحمرية وبعد عام ونصف خضت تجربة مع دبا الحصن وفي عام 2010 انتقلت للذيد، وأود أن أنهي مشواري مع البنفسجي، لو طلبوا مني الاستمرار كلاعب لا مانع لدي ولو طلبوا أن أخدم النادي ولو كعامل لن أمانع، وجدت من إدارته أفضل معاملة.

وبين عصام أن بقاءه في الملاعب حتى سن الـ37 يعود إلى الانضباط والجدية وحب كرة القدم، وقال إن اللاعبين المتقدمين في العمر هم الأفضل في دوري الأولى حالياً، وحتى في دوري الخليج العربي وضرب مثلاً بإسماعيل مطر وتيغالي ووليد عباس وإسماعيل أحمد ومهند العنزي وماجد ناصر على صعيد المحترفين وبمحمود حسن وعبدالله علي وعلي ربيع وفيصل خليل وأحمد الشاجي وخالد الريامي وعلي راشد.

ووصف الدوري بأنه ضعيف حالياً مقارنة بالأعوام السابقة وقال: قبل عشرة أعوام وأكثر كان الدوري قوياً جداً كانت هناك أندية تصعب هزيمتها على ملعبها مثل رأس الخيمة، وكذلك المباريات كانت أشبه بمعركة حربية في ذلك الوقت أعتقد أن دوري الأولى بحاجة إلى اهتمام من الاتحاد ومن القنوات والشركات ولا يعقل أن تحجم القنوات عن نقل المباريات، في هذا الموسم لم تنقل أي مباراة.