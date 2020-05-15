الفجيرة يمنح فيفياني والمحترفين الأجانب إجازة مفتوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

غادر الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة، وعدد من اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق إلى بلادهم مع عودة الرحلات الجوية مؤقتاً بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانت شركة الكرة بنادي الفجيرة منحت الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول إجازة مفتوحة لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بعودة النشاط الرياضي في أغسطس المقبل بناء على قرار اتحاد الكرة.

وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها أجهزة الدولة، لافتاً إالى أن النادي منح جميع لاعبي الفرق الرياضية في مختلف الأنشطة إجازة إلى أجل غير مسمى حتى تصدر قرارات رسمية بعودة التدريبات والمسابقات المحلية مع استمرار كافة مستحقاتهم المالية.

وحول توقعاته بشأن مصير الموسم الكروي ودوري الخليج العربي، وتأثيره في وضعية فريق الفجيرة الذي يتذيل الترتيب، أشار اليماحي إلى أن الصحة والسلامة هما الأهم في هذه المرحلة، وقال: نحن في الفجيرة نقف مع المصلحة العامة ونؤيد أي قرار سيتم اتخاذه في ظل الظروف الراهنة، إذا اتجهت رابطة المحترفين لاستكمال المسابقة فإن الفجيرة تبدو فرصته كبيرة في تأمين بقائه للموسم الثالث بين أندية دوري المحترفين خصوصاً أن الفريق تبقت له 7 مباريات منها 5 مواجهات على ملعبه، أما إذا كان الإلغاء هو الحل الأمثل فإن كل الفرق الذيلية ستكون هي المستفيد الأكبر وليس الفجيرة وحده، خاصة أن الفارق بين الفرق التي تتصارع على البقاء لا يتجاوز الثلاث نقاط.

وحول ما يثار عن نية الفجيرة في التعاقد مع جهاز فني جديد ومحترفين أجانب على مستوى عال، قال: عقد المدرب فيفياني ينتهي مع نهاية الموسم الحالي وسنرى إمكانية التجديد من عدمها بعد وضوح الرؤية بشأن مصير الدوري، وكذلك سنبحث في أمر اللاعبين الأجانب، علماً بأن كلاً من الغاني أسانتي وجيفرسون تنتهي عقودهما مع نهاية الموسم الحالي، فيما يستمر عقدا الثنائي البرازيلي جابرايل وجوناثان للموسم المقبل.