8 جياد تشارك في كأس الوثبة ستاليونز في السويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية غداً الجمعة 7 سباقات، تتصدرها الجولة الخامسة من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، ضمن رزنامة النسخة الثانية عشر لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتقام المسابقات دون حشود جماهيرية.

ويأتي السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

ويجتذب السباق البالغ طوله 1730 متراً، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (الفئة الثالثة)، وجائزته 11,000 كرونة سويدية، 8 جياد أبرزها «ماكلان» لإسطبلات ابيرتيف وبإشراف هنريك انجبلوم وبقيادة مارتن رودريجوز، والفائز 12 مرة.

ويواجه «سيهرانو دو كايرو» لفيصل الرحماني، وبإشراف كاميلا نيلسون، وبقيادة اليون شافيز، البطل «ماكلان»، وكان ابن «مهاب» قد خاض مشاركة واحدة في العام الماضي في ايطاليا، حل فيها ثانياً بفارق نصف طول في مسافة 1800 متر.

وينافس على السباق «ايمن» لماريا هاجمان اريكسون، وبإشراف نفس المالكة، وبقيادة فردريك جنتزكي، وسجل ابن «جنرال» 8 انتصارات، وهناك رفيق إسطبله «جلدي كرو» بقيادة ميكيل نارفيز برافو، وحقق ابن «جيهول دو كارديون» 10 انتصارات.

وينافس على اللقب كل من «مهيمن» بقيادة اندرياس دالبارك، و«توب ميدينا» بقيادة الفارسة جوزفين انجفارسون، و«كيليوباتري» بقيادة الفارسة اولريكا هولمكويست، و«افجان» بقيادة اندرس جرايبيرج.