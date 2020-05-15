«أبطال الأمل» تقدم برامج تدريب يومية لأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل منظمة أبطال الأمل المجتمعية تقديم الدعم لفئة أصحاب الهمم من خلال منحهم إمكانية المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات والتدريبات الرياضية، وهي تفخر بتقديم الدعم لأكثر من 100 رياضي من أصحاب الهمم من خلال فريق متخصص يضم أكثر من 30 مدرباً من المعلمين والمدربين الرياضيين والطلاب وأولياء الأمور المتطوعين والمؤهلين لأداء دورهم تجاه الأشخاص من أصحاب الهمم ومنحهم الفرصة لممارسة الرياضة والتفوق فيها، وهو الدور الذي نجح في تحقيق أهداف المنظمة ونيل ثقة وإشادة الرياضيين من أصحاب الهمم.

ومع تعليق الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء المنطقة، بسبب جهود مواجهة الوباء من جراء جائحة كورونا أطلقت منظمة «أبطال الأمل» وبدعم مجلس دبي الرياضي برامج مخصصة ومبتكرة للتدريبات عن بعد للارتقاء لمستوى التحدي والاستفادة من تقنيات الاتصال الحديثة للاستمرار بتقديم برامجها ومبادراتها لأصحاب الهمم، حيث يقدم المدربون والأفراد الملهمون من العائلات برنامجاً منتظماً عبر الإنترنت لتقديم التمارين المخصصة لفئة أصحاب الهمم والعمل على إبقائهم نشطين في منازلهم، حيث تقدم الآن دورتان تدريبيتان مباشرتان في اليوم عبر برنامج «زووم» واحدة في الصباح وواحدة في فترة ما بعد الظهر، من أجل الاستمرار في أداء دورها وتحقيق أهدافها بتدريب عالي الجودة من أجل صحة وسلامة الأفراد من أصحاب الهمم.

حظيت جهود منظمة أبطال الأمل بدعم عدد من أندية دبي الرياضية في جميع مناطق دبي وفي مختلف الرياضات التي تمنح أصحاب الأمل الفرصة لممارسة رياضتهم المفضلة والاستمتاع والتفوق فيها، وتقدم هذه الأندية مجانا ًملاعبها ووقتها ومعداتها، كما نال أصحاب الهمم الفرصة للمشاركة في الفعاليات التنافسية المختلفة التي نظمتها شركة «ريس مي».